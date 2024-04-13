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«Локомотив-Кубань» попросил оценить действия арбитров, обслуживавших игру с «Зенитом»

«Локомотив-Кубань» попросил оценить действия арбитров, обслуживавших игру с «Зенитом»
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Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив-Кубань» обратился в просмотровую комиссию с целью оценить действия арбитров, обслуживавших 9 апреля матч краснодарцев с «Зенитом».

В той игре «Локо» уступил со счётом 86:91, а сама игра растянулась почти на два с половиной часа. Определяющими стали две заключительные минуты матча, за которые арбитры выписали игрокам краснодарцев девять фолов, два из которых технические и один неспортивный.

Арбитрами той встречи были Сергей Беляков, Сергей Михайлов и Виктор Кудряков. После поражения от петербургского клуба «Локомотив» потерял шансы подняться выше четвёртого места в турнирной таблице. В первом раунде плей-офф Единой лиги краснодарцы сыграют против «Пармы».

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