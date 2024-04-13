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Президент «Клипперс» Лоуренс Фрэнк рассказал о травме колена Кавая Леонарда

Президент «Клипперс» Лоуренс Фрэнк рассказал о травме колена Кавая Леонарда
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Президент «Клипперс» Лоуренс Фрэнк рассказал о проблемах форварда команды Кавая Леонарда с коленом, из-за которых он пропустил уже две недели.

«Что касается Кавая, то он борется с воспалением. Ни для кого не секрет, что он перенёс несколько операций на этом колене. В течение нескольких лет могут появляться воспаления. Они ограничивают вашу способность выполнять некоторые базовые баскетбольные движения, но Кавай изо всех сил старается справиться с этим, так же как и наш медицинский штаб», — приводит слова Фрэнка журналист Томер Азарли в социальной сети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Леонарду удалось принять участие в 68 играх регулярного сезона. Это самый большой показатель Кавая с сезона-2016/2017.

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