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Болельщики раскритиковали «Сиксерс» за статую в честь Аллена Айверсона

Болельщики раскритиковали «Сиксерс» за статую в честь Аллена Айверсона
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Вчера, 12 апреля, в честь легендарного защитника Аллена Айверсона была открыта статуя около тренировочной базы «Филадельфии Сиксерс». Сам баскетболист присутствовал на презентации.

Аллен Айверсон на презентации статуи в собственную честь

Айверсон стал 10-м игроком в истории франшиза, кто удостаивался подобной чести. Помимо Аллена, статую открывали в честь Чарльза Баркли, Уилта Чемберлена, Джулиуса Ирвинга, Мориса Чикса, Мозеса Мэлоуна, Билли Каннингема, Хэла Грира, Бобби Джонса и Дольфа Шейеса.

Многие болельщики, экс-баскетболисты и эксперты раскритиковали статую за её недостаточно большой размер.

«Салют Айверсону, но эта статуя — неуважение к нему», — написал экс-игрок «Зенита» Брэндон Дженнингс в социальной сети X (ранее Twitter).

«Это не статуя, это какой-то трофей», — заявил спортивный обозреватель Эммануэль Ачо в социальных сетях.

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