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Стефен Карри и Эрлинг Холанд виртуально обменялись майками

Стефен Карри и Эрлинг Холанд виртуально обменялись майками
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Официальный аккаунт «Голден Стэйт Уорриорз» в социальных сетях опубликовал видео, в котором четырёхкратный чемпион НБА Стефен Карри и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд виртуально обменялись майками и словами поддержки.

Эрлинг Холланд и Стефен Карри виртуально обменялись майками

«Стеф, желаю тебе удачной игры до конца нынешнего сезона, надеюсь, мы сможем когда-нибудь увидеться на игре. Отправляю тебе свою форму, и удачи тебе ещё раз!» — заявил Холанд в первой половине видео.

«Спасибо тебе за такие слова, Эрлинг. Надеюсь, у тебя будет отличное завершение сезона. Мне ценна твоя поддержка, с радостью буду смотреть за тобой на поле. У меня тоже есть кое-что для тебя. Эта майка уже в пути по направлению к тебе!»

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