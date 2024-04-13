Дрэймонд Грин стал первым игроком в истории, оформившим дабл-дабл без бросковых попыток

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин сделал 12 подборов и 11 ассистов в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс», состоявшемся сегодня, 13 апреля. Грин закончил матч без набранных очков, а также без бросковых попыток с игры и линии штрафной. Таким образом, он стал первым игроком в истории с подобным дабл-даблом.

Похожим перформансом отметился Уилт Чемберлен, оформивший дабл-дабл без бросков с игры, но с двумя попытками со штрафной линии.

Выступление Дрэймонда оказалось недостаточным для «Голден Стэйт», так как команда потерпела поражение со счётом 109:114. Таким образом, калифорнийский коллектив опустился на 10-е место в Западной конференции.

Дрэймонд Грин поупражнялся над блок-шотами с юными игроками: