Самый молодой игрок НБА высказался о противостоянии с Леброном Джеймсом

Тяжёлый форвард «Мемфис Гриззлиз» Грегори Джексон прокомментировал противостояние с популярным игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом во время совместного матча, который состоялся сегодня, 13 апреля.

«В голове у меня была мысль: «У нас ничего не выходит, чтобы Леброн потерял концентрацию». Это было забавно, поскольку Леброн всё время, пока владел мячом, пытался что-то сказать мне. Но когда мы надавили на них, он начал гонять мяч по площадке — Леброн выглядел очень взбешённым.

Так что мы решили не лезть на рожон. Было здорово видеть, как инициатива перешла к нему. Это было чертовски круто. То, как он владел мячом, показывает, насколько он велик и конкурентоспособен в свои 39 лет», — приводит слова Джексона портал Yhe Sports Rush.