В Единой лиге наступил трансферный дедлайн

Сегодня, 13 апреля, в Единой лиге ВТБ наступил трансферный дедлайн.

Это значит, что сегодня заканчивается срок, в рамках которого клубы Единой лиги могли совершать сделки по продаже или покупке игроков. Следовательно, все команды заканчивают сезон-2023/2024 в текущих составах.

Вчера, 12 апреля, клуб «Локомотив-Кубань» дозаявил американского защитника Карвела Андерсона, который ранее выступал за «Астану». В общей сложности Андерсон провёл за «Астану» 39 матчей в Единой лиге ВТБ, в которых в среднем набирал 16,1 очка, совершал 2,7 подбора и отдавал 2,7 передачи.

Кроме того, сегодня «Локомотив-Кубань» провёл последний матч в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги с «Енисеем». Красноярцы одержали победу со счётом 83:76.