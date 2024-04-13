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УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
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УНИКС одержал победу над ЦСКА в матче Единой лиги

УНИКС одержал победу над ЦСКА в матче Единой лиги
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Сегодня, 13 апреля, в Казани на арене «Баскет-холл» состоялся матч второго этапа Единой лиги, в котором встречались УНИКС и московский ЦСКА. Победу одержал казанский клуб со счётом 88:78 (21:27, 24:14, 19:17, 24:20).

Единая лига ВТБ . Группа А
13 апреля 2024, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
88 : 78
ЦСКА
Москва
УНИКС: Димитриевич - 40, Рейнольдс - 22, Грин - 12, Лабери - 5, Бако - 3, Беленицкий - 2, Зайцев - 2, Воронцевич - 2, Стуленков, Колесников, Одиноков
ЦСКА: Тримбл - 21, Астапкович - 14, Жан-Шарль - 14, М'Бай - 8, Курбанов - 8, Джекири - 6, Антонов - 4, Руженцев - 3, Захаров, Ухов, Хэнлан, Карданахишвили

Наиболее результативным игроком УНИКСа стал северомакедонский разыгрывающий Ненад Димитриевич. В течение игры он набрал 40 очков, сделал шесть подборов, девять передач, два перехвата, а также осуществил четыре потери. На площадке Димитриевич провёл 35 минут и 2 секунды.

Самым результативным игроком ЦСКА стал американский защитник Мело Тримбл. Он набрал 21 очко, сделал один подбор, шесть шесть передач, а также осуществил две потери. В ходе игры Мело провёл на площадке 35 минут и 55 секунд.

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