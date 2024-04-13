УНИКС одержал победу над ЦСКА в матче Единой лиги

Сегодня, 13 апреля, в Казани на арене «Баскет-холл» состоялся матч второго этапа Единой лиги, в котором встречались УНИКС и московский ЦСКА. Победу одержал казанский клуб со счётом 88:78 (21:27, 24:14, 19:17, 24:20).

Наиболее результативным игроком УНИКСа стал северомакедонский разыгрывающий Ненад Димитриевич. В течение игры он набрал 40 очков, сделал шесть подборов, девять передач, два перехвата, а также осуществил четыре потери. На площадке Димитриевич провёл 35 минут и 2 секунды.

Самым результативным игроком ЦСКА стал американский защитник Мело Тримбл. Он набрал 21 очко, сделал один подбор, шесть шесть передач, а также осуществил две потери. В ходе игры Мело провёл на площадке 35 минут и 55 секунд.