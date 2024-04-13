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УНИКС стал победителем регулярного сезона Единой лиги

УНИКС стал победителем регулярного сезона Единой лиги
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Сегодня, 13 апреля, УНИКС одержал победу над ЦСКА и стал победителем не только матча, но и регулярного сезона-2023/2024 Единой лиги ВТБ.

В случае если завтра петербургский «Зенит» одержит победу над пермской «Пармой», то ЦСКА опустится на третье место по итогам текущего сезона.

Напомним, УНИКС в регулярном сезоне провёл 36 игр, в 26 из которых одержал победу и в 10 потерпел поражение.

Встреча между УНИКС и ЦСКА прошла в Казани. Хозяева одержали победу со счётом 88:78. Наиболее результативным игроком УНИКСа стал северомакедонский разыгрывающий Ненад Димитриевич. В течение игры он набрал 40 очков, сделал шесть подборов, девять передач, два перехвата, а также осуществил четыре потери. На площадке Димитриевич провёл 35 минут 2 секунды.

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