Леброн Джеймс обошёл Коби Брайанта по количеству выполненных штрафных бросков

Популярный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс смог обойти своего товарища по команде, легендарного Коби Брайанта по количеству реализованных штрафных бросков.

В матче с «Мемфис Гриззлиз», который состоялся сегодня, 13 апреля, Леброн смог реализовать восемь штрафных бросков. Таким образом, он увеличил свой рекорд по этому показателю до 8,379 реализованного очка и вышел на третье место в истории в этом параметре. Ранее Коби занимал третью позицию с результатом в 8,378 очка. Игра завершилась победой «Лейкерс» со счётом 123:120.

Напомним, Леброну Джеймсу 39 лет. В текущем сезоне НБА он в среднем за игру набирает 25,6 очка, делает 7,2 подбора, 8,2 передачи и 1,2 перехвата.