Рекордсмен Евролиги Хэйс-Дэвис высказался о поражении «Фенербахче» в игре с «Олимпиакосом»

Форвард стамбульского «Фенербахче» Найджел Хэйс-Дэвис высказался о поражении своей команды в игре с «Олимпиакосом» (81:84).

«Наш главный навык — это реализация штрафных бросков. Проиграть матч с отрывом в три очка и пропустить семь штрафных бросков — это очень тяжело, а в концовке ещё и переломный момент. Таких моментов было слишком много на протяжении всего матча. Если мы будем работать над этим, то, вероятно, одержим победу.

Мы проиграли три последних матча Евролиги. Нам приятно видеть поддержку, которую получаем, мы провели несколько выездных матчей, которые словно были домашними. Но всё начинается с нас, с 12 игроков в форме и пятерых на паркете. Нам приходится беспокоиться об этом в раздевалке, чтобы быть уверенными, что мы показываем свой лучший баскетбол», — приводит слова Найджела портал Eurohoops.