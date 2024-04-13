Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Рекордсмен Евролиги Хэйс-Дэвис высказался о поражении «Фенербахче» в игре с «Олимпиакосом»

Рекордсмен Евролиги Хэйс-Дэвис высказался о поражении «Фенербахче» в игре с «Олимпиакосом»
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард стамбульского «Фенербахче» Найджел Хэйс-Дэвис высказался о поражении своей команды в игре с «Олимпиакосом» (81:84).

«Наш главный навык — это реализация штрафных бросков. Проиграть матч с отрывом в три очка и пропустить семь штрафных бросков — это очень тяжело, а в концовке ещё и переломный момент. Таких моментов было слишком много на протяжении всего матча. Если мы будем работать над этим, то, вероятно, одержим победу.

Мы проиграли три последних матча Евролиги. Нам приятно видеть поддержку, которую получаем, мы провели несколько выездных матчей, которые словно были домашними. Но всё начинается с нас, с 12 игроков в форме и пятерых на паркете. Нам приходится беспокоиться об этом в раздевалке, чтобы быть уверенными, что мы показываем свой лучший баскетбол», — приводит слова Найджела портал Eurohoops.

Материалы по теме
Стали известны все пары плей-офф и плей-ин Евролиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android