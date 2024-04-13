Воронцевич вошёл в топ-5 игроков по количеству проведённых матчей в Единой лиге

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич вошёл в топ-5 игроков по количеству проведённых матчей в Единой лиге ВТБ.

Сегодня, 13 апреля, игра с ЦСКА стала 350-м матчем для Воронцевича. Помимо Андрея, данного результата достигали Никита Курбанов (ЦСКА), Семён Антонов (ЦСКА), Виталий Фридзон («Автодор»), Вячеслав Зайцев (УНИКС).

Напомним, УНИКС одержал победу над ЦСКА со счётом 88:78. Андрей Воронцевич выступает в Единой лиге с 2008 года. В текущем сезоне Андрей принял участие в 24 матчах. В среднем за игру он набирает 11 очков, делает 5,4 подбора, 2,0 передачи и 1,0 перехвата. Андрей является девятикратным чемпионом Единой лиги и двукратным чемпионом России. Ранее Воронцевич также выступал за ЦСКА и «Пари Нижний Новгород».