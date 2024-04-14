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Анонимный менеджер категорично высказался по поводу пребывания Бронни Джеймса в НБА

Анонимный менеджер категорично высказался по поводу пребывания Бронни Джеймса в НБА
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Неназванный генеральный менеджер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) высказался по поводу перспектив старшего сына лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна ДжеймсаБронни Джеймса. В частности, менеджер оценил приход 19-летнего Бронни в НБА.

«Бронни [Джеймс] ещё далеко не готов. Ему следует вернуться в университет, чтобы развиваться в своём темпе, иначе он рискует потеряться в суете, независимо от того, играет он со своим отцом или нет», — приводит слова генерального менеджера The Ringer.

Отметим, что Бронни Джеймс на днях заявил, что отправил заявку на участие в следующем драфте. В сезоне-2023/2024 Бронни являлся игроком команды Университета Южной Калифорнии. В 25 матчах за команду Джеймс-младший набирал 4,8 очка, делал 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

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