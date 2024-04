«Эта команда была бы чемпионом НБА». Чонси Биллапс — о своём бывшем клубе

Главный тренер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Чонси Биллапс, который является чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Детройт Пистонс», рассказал, что его прошлая команда спокойно бы завоевала титул вновь в наше время.

«Эта команда («Пистонс» 2004 года) была бы чемпионом НБА… Я чувствую, что наша команда включала в себя всё, и игра была другой. Очевидно, трёхочковые броски сейчас — это безумие, но у нас были трёхочковые. Это была не просто часть того, что мы хотели сделать в то время», – сказал Биллапс в подкасте Come And Talk 2 Me.

«Портленд», возглавляемый Биллапсом, занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. Команда из Орегона победила в 21 матче при 60 поражениях в регулярном чемпионате НБА.