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Стефен Карри лидирует в НБА по большинству показателей в клатче

Стефен Карри лидирует в НБА по большинству показателей в клатче
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри показывает лучшую индивидуальную статистику в клатче по ходу регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

По данным StatMamba, Карри является лучшим в клатче по набранным очкам, количеству реализованных бросков, количеству реализованных трёхочковых, количеству набранных очков в быстром отрыве, количеству реализованных бросков в быстром отрыве, количеству реализованных трёхочковых в быстром отрыве, а также по количеству реализованных бросков на лидерство в последнюю минуту и в последние 10 секунд матча.

На данный момент «Голден Стэйт» с Карри в составе занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Воины» гарантировали себе участие в стадии плей-ин.

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