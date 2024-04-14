«Подожди, когда я переоденусь». Джа Морант — после того, как оттолкнул Леброна Джеймса

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант, который досрочно закончил регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации из-за травмы, в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» оттолкнул форварда «озёрников» Леброна Джеймса.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После того как Леброн забросил слэм-данк на последних секундах встречи, он отправился к скамейке запасных «Мемфиса». Морант оттолкнул Джеймса и сказал ему: «Подожди, когда я переоденусь».

«Лейкерс» в итоге победили со счётом 123:120. Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «озёрников» Леброн Джеймс, который набрал 37 очков, сделал девять подборов и пять передач.

На данный момент «Лейкерс» с Леброном в составе занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 46 победами при 35 поражениях. «Мемфис» же расположился на 13-й строчке с 27 победами при 54 поражениях.