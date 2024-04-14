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Президент УНИКСа высказался о первой в истории клуба победе в регулярном чемпионате лиги

Президент УНИКСа высказался о первой в истории клуба победе в регулярном чемпионате лиги
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Президент БК УНИКС Евгений Богачёв поделился эмоциями от того факта, что его клуб впервые в истории стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Мы впервые стали лучшими в регулярке. Медали, конечно, за это не дают: сейчас важнее финал. Тем не менее мы очень рады победе в регулярном чемпионате. Эмоции и пульс у нас на пределе. Хотим немножко остыть. Димитриевич — большой молодец, прекрасный матч (в матче с ЦСКА установил личные рекорды карьеры по результативности (40 очков) и коэффициенту полезности (52 балла). – Прим. «Чемпионата»). Но в какой то момент я испугался, что вдруг он удалится, нам будет плохо. Ему же за первые пять минут дали два фола. В общем, довольны победой», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

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