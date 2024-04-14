«Я не имел в виду «Црвену Звезду». Кевин Пантер прояснил свой неоднозначный твит

Баскетболист «Партизана» Кевин Пантер рассказал, что его нашумевший твит был о фильме «Преступница Эмили», а не о «Црвене Звезде».
«Партизан» Пантера завершил регулярный сезон Евролиги домашней победой со счётом 79:66 над «Валенсией», однако его надежды на продолжение сезона были разрушены днём ранее.
В четверг «Партизан» возлагал надежды на победу «Црвены Звезды», это позволило бы команде Пантера выйти в плей-ин. Однако «Црвена Звезда» потерпела самое крупное поражение в своей истории, проиграв «Анадолу Эфес» со счётом 55:100.
«Ну очевидно же!» — написал капитан «Партизана» Кевин Пантер на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) после этого матча.
После победы над «Валенсией» Пантер попытался прояснить свой твит.
«Почему люди подумали, что я пишу о баскетболе? Я смотрел фильм «Преступница Эмили». Посмотрите, он очень хорош», — сказал Пантер с ухмылкой в беседе с Неманьей Станойчичем из Mondo.
Также Пантер рассказал, что подписал новый двухлетний контракт с сербским клубом.
В этом сезоне Пантер набирал в среднем 15,0 очка, делал 2,6 подбора, 2,6 передачи.