Ненад Димитриевич прокомментировал свою выдающуюся статистику в матче с ЦСКА

Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич прокомментировал первую в истории своего клуба победу в регулярном чемпионате Единой лиги. В частности, добиться такого результата УНИКСу помогла недавняя победа над ЦСКА, в которой Димитриевич установил личные рекорды карьеры по результативности (40 очков) и коэффициенту полезности (52 балла). Для Ненада этот матч стал лучшим за всё время выступления в лиге.

«Отличный результат для нас! Мы самоотверженно боролись на протяжении всего сезона, чтобы завершить регулярный чемпионат на первом месте. Я счастлив за команду и рад быть частью исторического успеха УНИКСа.

Считаю, победа над ЦСКА – заслуженная, поскольку мы здорово сыграли и в атаке, и в обороне. К тому же остановили соперника на подборе в нападении, что стало ключевой причиной успеха. Вся команда проделала великолепную работу, и я чувствовал себя отлично по ходу игры.

Как мне удалось набрать 40 очков? Знаете, мой приоритет – это помощь партнёрам, а не личные рекорды. Мы подошли ко встрече с ЦСКА с серией из трёх проигранных матчей подряд, поэтому игра против москвичей стала кульминационной. В преддверии плей-офф нам было особенно важно финишировать в регулярке на мажорной ноте. Здорово, что это удалось! Теперь УНИКС обеспечил себе преимущество домашней площадки на всех этапах решающей серии», — приводит слова Димитриевича пресс-служба УНИКСа.