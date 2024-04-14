Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Парма. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ненад Димитриевич прокомментировал свою выдающуюся статистику в матче с ЦСКА

Ненад Димитриевич прокомментировал свою выдающуюся статистику в матче с ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич прокомментировал первую в истории своего клуба победу в регулярном чемпионате Единой лиги. В частности, добиться такого результата УНИКСу помогла недавняя победа над ЦСКА, в которой Димитриевич установил личные рекорды карьеры по результативности (40 очков) и коэффициенту полезности (52 балла). Для Ненада этот матч стал лучшим за всё время выступления в лиге.

«Отличный результат для нас! Мы самоотверженно боролись на протяжении всего сезона, чтобы завершить регулярный чемпионат на первом месте. Я счастлив за команду и рад быть частью исторического успеха УНИКСа.
Считаю, победа над ЦСКА – заслуженная, поскольку мы здорово сыграли и в атаке, и в обороне. К тому же остановили соперника на подборе в нападении, что стало ключевой причиной успеха. Вся команда проделала великолепную работу, и я чувствовал себя отлично по ходу игры.

Как мне удалось набрать 40 очков? Знаете, мой приоритет – это помощь партнёрам, а не личные рекорды. Мы подошли ко встрече с ЦСКА с серией из трёх проигранных матчей подряд, поэтому игра против москвичей стала кульминационной. В преддверии плей-офф нам было особенно важно финишировать в регулярке на мажорной ноте. Здорово, что это удалось! Теперь УНИКС обеспечил себе преимущество домашней площадки на всех этапах решающей серии», — приводит слова Димитриевича пресс-служба УНИКСа.

Материалы по теме
УНИКС — победитель регулярного сезона! Исторический матч Димитриевича
УНИКС — победитель регулярного сезона! Исторический матч Димитриевича
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android