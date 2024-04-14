«В последние минуты все играли на него». Спортдиректор «Альбы» — о рекорде Хэйс-Дэвиса

Спортивный директор БК «Альба Берлин» Химар Охеда прокомментировал мрачный для его клуба момент, когда в 32-м туре Евролиги «Фенербахче» в Стамбуле разгромил «Альбу» со счётом 103:68, а лёгкий форвард турецкой команды американец Найджел Хэйс-Дэвис установил новый рекорд Евролиги, набрав 50 очков за матч.

«Истина в том, что в последние несколько минут матча все игроки «Фенербахче» играли на него», — приводит слова Охеды издание Basket News.

БК «Альба Берлин» является постоянным членом Евролиги с сезона 2019/2020, но пока ни разу не выходил в стадию плей-офф. В этом сезоне немецкая команда заняла последнее, 18-е место в регулярном сезоне Евролиги, выиграв всего пять матчей при 29 поражениях.

12 из 18 мест в Евролиге принадлежат клубам с долгосрочной лицензией и являющимся членами Исполнительного совета акционеров. Остальные места занимают обладатели уайлд-кард и победитель Еврокубка прошлого сезона.

В этом сезоне без лицензии остаются «Партизан», «Црвена Звезда», «Монако», «Виртус Болонья», «Валенсия Баскет» и «Альба».

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