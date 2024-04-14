Президент «Жальгириса» — о Кинане Эвансе: самые топовые команды сражаются за него

Президент «Жальгириса» Паулюс Янкунас высказался о баскетболисте своей команды Кинане Эвансе. Литовец заявил, что из-за потрясающей игры американца в нынешнем сезоне его будет сложно удержать в команде на следующий год.

«Я не знаю, реалистично ли вообще оставить нам его в команде. Мы стараемся изо всех сил, чтобы он остался, но мы все знаем, какого высокого уровня он игрок.

Он дошёл до уровня, когда сразу несколько топовых команд сражаются за него. Мы контактируем с самим Кинаном и его агентом. Мы бы, конечно, хотели его оставить, но я пока не знаю, что решит сам игрок», — приводит слова Янкунаса Eurohoops.

В нынешнем розыгрыше Евролиги Эванс в среднем набирает 17,3 очка и делает 3,9 ассиста. Кинан присоединился к «Жальгирису» в 2022 году.