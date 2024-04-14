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«Болельщики были бы правы, если бы не пришли». Лукич прокомментировал проигрыш «Автодору»

«Болельщики были бы правы, если бы не пришли». Лукич прокомментировал проигрыш «Автодору»
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал поражение команды в матче Единой лиги ВТБ с «Автодором» (61:85).

«Вкратце: сезон доигран. Конечно, последние матчи можно было провести куда лучше, но в целом прошедшие игровые месяцы многое показали нам на будущее, позволили увидеть плюсы и минусы наших игроков. Огромное спасибо нашим болельщикам. Честно скажу, я не ожидал, что их будет так много на последнем матче. Учитывая, как мы выступали в последнее время, они были бы полностью правы, если бы не пришли. Но они сегодня с нами, и я благодарю их за поддержку до самого конца. Мы свой долг перед ними не выполнили, и от этого очень горько на душе.

Поздравляю «Автодор» с заслуженной победой. Она им сегодня была нужна, что они и показали. Мы понимали, от каких игроков стоит ожидать угрозы, но, к сожалению, не смогли их сдержать. В основном проблемы нам доставили иностранные игроки. Возможно, как раз об этом нашей команде стоит задуматься в следующем сезоне, если хотим получать результат. Желаю «Автодору» удачи. Мой коллега Миленко Богичевич проводит очень неплохой сезон в Единой Лиге ВТБ», — приводит слова Лукича пресс-служба Единой лиги.

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