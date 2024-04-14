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Пашутин прокомментировал проигрыш «Зениту» в заключительном матче регулярного чемпионата

Пашутин прокомментировал проигрыш «Зениту» в заключительном матче регулярного чемпионата
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин высказался по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (66:77).

«Зенит» — лидер чемпионата, в хорошей форме, усилились двумя игроками. Задняя линия хорошая, атлетичные игроки под кольцом. Наша задача была справиться со снайперами, но мы не успевали ни на периметре, ни под кольцом. Мы поговорим с ребятами, у наших лидеров не было мотивации. Надо к плей-офф найти эту мотивацию, чтобы играли на победу.

Понятно, что в четвертой четверти «Зенит», может, бросил играть, тем не менее, мы показали ту защиту, которую и хотели. Они забили 13 очков, на площадке были лидеры. Вот так мы и стремимся играть.

Для нашего клуба пятое место — уже успех, но наша задача — дать максимальный бой «Локомотиву» и пройти в следующий раунд. Понятно, что будет очень сложно, но мы готовы», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Слова Паскуаля:
Паскуаль: мы знаем, что являемся лучшей командой второго этапа Единой лиги
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