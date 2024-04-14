Эртель отдал эффектную передачу между ног на Жбанова в матче «Зенит» — «Парма»

Разыгрывающий санкт-петербургского «Зенита» Томас Эртель отдал эффектную передачу между ног на защитника Георгия Жбанова, который реализовал слэм-данк, в матче последнего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой».

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Пармой» завершился победой сине-бело-голубых со счётом 77:66. По итогам регулярного чемпионата клуб из Санкт-Петербурга занял второе место в турнирной таблице группы «А».

«Зенит» после победы над пермской командой обогнал московский ЦСКА. Выиграл же регулярный чемпионат казанский УНИКС, который является действующим чемпионом турнира.