Один из лучших школьников в США Флэгг рассказал о матче Nike Hoop Summit

Претендент на первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года Купер Флэгг поделился мнением об игре за сборную США в матче со Сборной мира на Nike Hoop Summit, в которой он стал лучшим по набранным очкам.

«Когда ты надеваешь эту майку и представляешь свою страну, это значит нечто большее. В Сборной мира много талантов, и всю неделю мы слышали, что они были лучше нас, так что эта игра определенно имела огромное значение», — приводит слова Флэгга Yahoo Sports.

Команда из США обыграла Сборную мира со счётом 98:75. 17-летний Флэгг набрал 19 очков, 11 подборов и две передачи. В декабре 2024 года студенту первого курса колледжа Куперу исполнится 18 лет, таким образом, игрок может претендовать на то, чтобы выставить свою кандидатуру на участие в драфте 2025 года.