«Всему городу должно быть стыдно». Барнс раскритиковал статую в честь Аллена Айверсона

Экс-игрок НБА, чемпион 2017 года в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Мэтт Барнс раскритиковал статую в честь легендарного защитника Аллена Айверсона.

«Я знаю, что, возможно, опоздал на вечеринку, но какого хрена «Филадельфия Сиксерс» только что пыталась сделать для Аллена Айверсона?.. Я знаю, что всему городу Филадельфия должно быть стыдно за это дерьмо.

Салют брату — в честь него только что назвали улицу. У него должна быть статуя больше, чем арена. Но то, что вы только что сделали… Это трофей или статуя? Организация Сиксерс, должна быть лучше. Это ужасно», — приводит слова Айверсона Ahn Fire Digital.

Айверсон стал 10-м игроком в истории франшизы, кто удостаивался подобной чести. Помимо Аллена, статую открывали в честь Чарльза Баркли, Уилта Чемберлена, Джулиуса Ирвинга, Мориса Чикса, Мозеса Мэлоуна, Билли Каннингема, Хэла Грира, Бобби Джонса и Дольфа Шейеса.

Многие болельщики, экс-баскетболисты и эксперты раскритиковали статую за её недостаточно большой размер.