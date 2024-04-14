Форвард «Шарлотт» совершил нелепую потерю, отдав передачу судье. Видео

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимает «Шарлотт Хорнетс». На момент написания новости счёт на табло — 48:45 в пользу домашней команды.

Тяжёлый форвард «Шарлотт» Алексей Покушевски в концовке первой четверти попал в курьёзную ситуацию, совершив потерю мяча при вводе его из-за боковой. Покушевски отдал передачу судье, после чего игровой предмет покинул пределы площадки, а владение перешло «Кливленду».

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что на данный момент «Хорнетс» занимают 13-е место в Восточной конференции с 20 победами при 61 поражении. «Кавальерс», в свою очередь, располагаются на четвёртой строчке Востока с 48 победами при 33 поражениях.