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Илона Корстин намекнула на то, кто станет MVP Единой лиги

Илона Корстин намекнула на то, кто станет MVP Единой лиги
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин намекнула на то, что разыгрывающий казанского УНИКСа Ненад Димитриевич станет самым ценным игроком регулярного чемпионата (MVP).

«Думаю, что вчера мы получили ответ на этот вопрос. Я слышала, как вы обсуждали варианты, но вы на правильном пути. Не буду сейчас озвучивать конкретный ответ на этот вопрос, но у нас есть правило давать MVP регулярного чемпионата игроку из команды, которая заняла первое место. Здесь, мне кажется, ответ очевиден», — приводит слова Корстин телеграм-канал Единой лиги.

Отметим, Корстин сказала эти слова после матча УНИКСа с ЦСКА, в котором Димитриевич установил личный рекорд результативности — 40 очков. Казанцы обыграли армейцев со счётом 88:78.

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