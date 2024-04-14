«Кливленд» завершил регулярный чемпионат НБА на четвёртом месте

Баскетбольный клуб «Кливленд Кавальерс» в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации уступил «Шарлотт Хорнетс» со счётом 110:120. Тем самым клуб из Огайо завершил регулярку на четвёртом месте в Восточной конференции.

Самым результативным игроком в матче «Кливленда» и «Шарлотт» стал атакующий защитник «шершней» Ник Смит, который набрал 24 очка, шесть подборов и три результативные передачи.

«Кливленд» гарантировал себе участие в плей-офф НБА и встретится с соперником, который займёт пятое место по итогам регулярного чемпионата. В сезоне-2022/2023 «Кавальерс» также пробились в плей-офф с четвёртого места, но уступили в первом раунде «Нью-Йорк Никс» со счётом 1-4.