Паоло Банкеро повторил достижение Леброна Джеймса и Луки Дончича в НБА
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Форвард «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро повторил достижение самого возрастного игрока Национальной баскетбольной ассоциации Леброна Джеймса, выступающего за «Лос-Анджелес Лейкерс» и разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича для игроков в возрасте 21 лет и моложе.
По данным StatMamba, Банкеро в нынешнем регулярном чемпионате набирает 22,6 очка, 6,9 подбора и 5,4 передачи. Ранее лишь Джеймс и Дончич достигали таких показателей в довольно молодом возрасте.
«Орландо» в последнем матче регулярного чемпионата обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 113:88. 21-летний Банкеро стал самым результативным игроком матча, набрав 26 очков, 11 подборов и семь передач. Клуб из Флориды занял пятое место в Восточной конференции и напрямую пробился в плей-офф НБА.
НБА - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
113 : 88
Милуоки Бакс
Милуоки
Орландо Мэджик: Банкеро - 26, Вагнер - 25, Энтони - 13, Айзек - 10, Вагнер - 10, Картер - 7, Блэк - 5, Хьюстан - 5, Саггс - 4, Инглс - 3, Харрис - 3, Фульц - 2, Океке, Ховард, Битадзе
Милуоки Бакс: Портис - 17, Миддлтон - 17, Лиллард - 16, Лопес - 11, Боучэмп - 7, Вашингтон Мл. - 6, Краудер - 6, Бисли - 4, Беверли - 2, Адетокунбо - 2, Ливингстон, Галлинари, Коннотон, Джексон, Роллинз
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