Паоло Банкеро повторил достижение Леброна Джеймса и Луки Дончича в НБА

Форвард «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро повторил достижение самого возрастного игрока Национальной баскетбольной ассоциации Леброна Джеймса, выступающего за «Лос-Анджелес Лейкерс» и разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича для игроков в возрасте 21 лет и моложе.

По данным StatMamba, Банкеро в нынешнем регулярном чемпионате набирает 22,6 очка, 6,9 подбора и 5,4 передачи. Ранее лишь Джеймс и Дончич достигали таких показателей в довольно молодом возрасте.

«Орландо» в последнем матче регулярного чемпионата обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 113:88. 21-летний Банкеро стал самым результативным игроком матча, набрав 26 очков, 11 подборов и семь передач. Клуб из Флориды занял пятое место в Восточной конференции и напрямую пробился в плей-офф НБА.