Леброн Джеймс — первый в истории НБА с 40 000 очками, 11 000 подборами и 11 000 за карьеру

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал первым в истории Национальной баскетбольной ассоциации игроком, набравшим более 40 000 очков, 11 000 подборов и 11 000 передач.

В данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» с Леброном в составе играют с «Нью-Орлеан Пеликанс» в регулярном чемпионате НБА. Этот матч является последним перед стартом стадии плей-ин, а затем и плей-офф НБА.

«Озёрники» занимают восьмое место в Западной конференции с результатом в 46 побед при 35 поражениях. Команда из Лос-Анджелеса гарантировала себе участие в стадии плей-ин.

39-летний Леброн в нынешнем сезоне в среднем набирает 25,6 очка, 7,2 подбора и 8,2 передачи. Этот сезон для Джеймса стал 21-м в профессиональной карьере.