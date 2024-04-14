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Леброн Джеймс — первый в истории НБА с 40 000 очками, 11 000 подборами и 11 000 за карьеру

Леброн Джеймс — первый в истории НБА с 40 000 очками, 11 000 подборами и 11 000 за карьеру
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал первым в истории Национальной баскетбольной ассоциации игроком, набравшим более 40 000 очков, 11 000 подборов и 11 000 передач.

НБА - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
2-я четверть
34 : 55
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон, Макколлум, Джонс, Маршалл, Дэниэлс, Ингрэм, Альварадо, Валанчюнас, Нэнс, Хоукинс, Мёрфи, Лидделл, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл, Дэвис, Мэйс, Реддиш, Винсент, Кристи, Хэйс, Принс, Каслтон, Ривз, Джайлс, Льюис, Джеймс, Динвидди, Хатимура

В данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» с Леброном в составе играют с «Нью-Орлеан Пеликанс» в регулярном чемпионате НБА. Этот матч является последним перед стартом стадии плей-ин, а затем и плей-офф НБА.

«Озёрники» занимают восьмое место в Западной конференции с результатом в 46 побед при 35 поражениях. Команда из Лос-Анджелеса гарантировала себе участие в стадии плей-ин.

39-летний Леброн в нынешнем сезоне в среднем набирает 25,6 очка, 7,2 подбора и 8,2 передачи. Этот сезон для Джеймса стал 21-м в профессиональной карьере.

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