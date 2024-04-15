«Голден Стэйт» без Карри и Грина обыграли «Юту», «Лейкерс» выиграли у «Нью-Орлеана»
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На стадионе «Чейз Центр» в Сан-Франциско завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Юту Джаз». Счёт встречи — 123:116 в пользу хозяев.
НБА - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
123 : 116
Юта Джаз
Ньютаун
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 25, Уиггинс - 19, Сантос - 13, Шарич - 12, Киньонес - 12, Муди - 9, Джексон-Дэвис - 8, Подзиемски - 7, Пол - 6, Робинсон - 5, Луни - 4, Спенсер - 2, Гаруба - 1, Куминга
Юта Джаз: Джордж - 21, Хендрикс - 16, Сенсабо - 14, Саманич - 14, Льюис - 13, Юртсевен - 11, Поттер - 10, Джузэнг - 8, Лофтон Мл. - 7, Базли - 2, Хортон-Такер, Престон
Стоит отметить, что в этом матче не принимали участие Стефен Карри и Дрэймонд Грин.
Команда Стива Керра занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, поскольку в параллельной встрече «Сакраменто Кингз» оказались сильнее «Портленд Трэйл Блейзерс» — 121:82.
НБА - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
121 : 82
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Сакраменто Кингз: Фокс - 24, Сабонис - 18, Барнс - 17, Эллис - 13, Мюррэй - 12, Митчелл - 11, Макги - 9, Джонс - 8, Лайлз - 5, Слоусон - 2, Лень - 2, Дуарте, Везенков, Эдвардс, Джонс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Бэнтон - 17, Рит - 14, Мур - 12, Рупер - 11, Мюррэй - 9, Браун - 9, Минайя - 8, Баджи - 2
Ещё в одном матче, который состоялся в этот вечер, «Лос-Анджелес Лейкерс» оказались сильнее «Нью-Орлеан Пеликанс» — 124:108. Команда финишировала на восьмом месте и в первом матче плей-ин сыграет на выезде с «Финикс Санз», который стал седьмым.
НБА - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
108 : 124
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 25, Джонс - 18, Ингрэм - 13, Нэнс - 13, Уильямсон - 12, Мёрфи - 11, Альварадо - 10, Дэниэлс - 2, Валанчюнас - 2, Робинсон-Эрл - 2, Маршалл, Хоукинс, Лидделл, Райан, Зеллер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 30, Джеймс - 28, Ривз - 20, Расселл - 19, Хатимура - 11, Принс - 9, Динвидди - 7, Мэйс, Реддиш, Винсент, Кристи, Хэйс, Каслтон, Джайлс, Льюис
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