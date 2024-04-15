«Голден Стэйт» без Карри и Грина обыграли «Юту», «Лейкерс» выиграли у «Нью-Орлеана»

На стадионе «Чейз Центр» в Сан-Франциско завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Юту Джаз». Счёт встречи — 123:116 в пользу хозяев.

Стоит отметить, что в этом матче не принимали участие Стефен Карри и Дрэймонд Грин.

Команда Стива Керра занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, поскольку в параллельной встрече «Сакраменто Кингз» оказались сильнее «Портленд Трэйл Блейзерс» — 121:82.

Ещё в одном матче, который состоялся в этот вечер, «Лос-Анджелес Лейкерс» оказались сильнее «Нью-Орлеан Пеликанс» — 124:108. Команда финишировала на восьмом месте и в первом матче плей-ин сыграет на выезде с «Финикс Санз», который стал седьмым.