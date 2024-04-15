Леброн оформил трипл-дабл в заключительном для «Лейкерс» матче регулярного сезона НБА

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Орлеан Пеликанс», в котором его команда одержала победу со счётом 124:108.

Джеймс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 28 очков (11 из 20 с игры, 6 из 6 — штрафные), 17 результативных передач, 11 подборов и пять перехватов. Показатель «плюс-минус» лёгкого форварда по итогам встречи составил «+19».

В минувшем регулярном сезоне 39-летний баскетболист принял участие в 71 матче, набирая в среднем 25,7 очка, 8,3 результативной передачи и 7,3 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 54, трёхочковых — 41.