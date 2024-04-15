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Леброн оформил трипл-дабл в заключительном для «Лейкерс» матче регулярного сезона НБА

Леброн оформил трипл-дабл в заключительном для «Лейкерс» матче регулярного сезона НБА
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Орлеан Пеликанс», в котором его команда одержала победу со счётом 124:108.

НБА - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
108 : 124
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 25, Джонс - 18, Ингрэм - 13, Нэнс - 13, Уильямсон - 12, Мёрфи - 11, Альварадо - 10, Дэниэлс - 2, Валанчюнас - 2, Робинсон-Эрл - 2, Маршалл, Хоукинс, Лидделл, Райан, Зеллер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 30, Джеймс - 28, Ривз - 20, Расселл - 19, Хатимура - 11, Принс - 9, Динвидди - 7, Мэйс, Реддиш, Винсент, Кристи, Хэйс, Каслтон, Джайлс, Льюис

Джеймс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 28 очков (11 из 20 с игры, 6 из 6 — штрафные), 17 результативных передач, 11 подборов и пять перехватов. Показатель «плюс-минус» лёгкого форварда по итогам встречи составил «+19».

В минувшем регулярном сезоне 39-летний баскетболист принял участие в 71 матче, набирая в среднем 25,7 очка, 8,3 результативной передачи и 7,3 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 54, трёхочковых — 41.

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