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Вембаньяма — самый молодой игрок в истории НБА по количеству блоков в среднем за сезон

Вембаньяма — самый молодой игрок в истории НБА по количеству блоков в среднем за сезон
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В ночь с 14 на 15 апреля завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Детройт Пистонс». Игра завершилась со счётом 123:95 в пользу домашней команды.

НБА - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
123 : 95
Детройт Пистонс
Детройт
Сан-Антонио Спёрс: Мамукелашвили - 18, Уэсли - 17, Коллинс - 17, Дюк - 15, Грэм - 12, Шампани - 11, Джонс - 11, Грэй - 10, Сиссоко - 7, Буей - 5, Брэнэм
Детройт Пистонс: Уайзмен - 21, Сассер - 17, Роден - 16, Айви - 13, Мету - 9, Фурнье - 6, Флинн - 4, Ноуэлл - 4, Бейхайм - 3, Гибсон - 2, Дюрен, Каннингем, Браун, Умуде

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма не принимал участия в игре, однако по итогам регулярного чемпионата стал самым молодым игроком в истории лиги по количеству блок-шотов в среднем за игру в конкретном сезоне — 3,6 в возрасте 20 лет 102 дней.

В минувшем регулярном сезоне французский новичок принял участие в 71 матче, набирая в среднем 21,4 очка, 10,6 подбора и 3,9 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,5, трёхочковых — 32,5. «Спёрс» по итогам заняли 14-е место в Западной конференции с 22 победами при 60 поражениях.

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