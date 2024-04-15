Вембаньяма — самый молодой игрок в истории НБА по количеству блоков в среднем за сезон

В ночь с 14 на 15 апреля завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Детройт Пистонс». Игра завершилась со счётом 123:95 в пользу домашней команды.

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма не принимал участия в игре, однако по итогам регулярного чемпионата стал самым молодым игроком в истории лиги по количеству блок-шотов в среднем за игру в конкретном сезоне — 3,6 в возрасте 20 лет 102 дней.

В минувшем регулярном сезоне французский новичок принял участие в 71 матче, набирая в среднем 21,4 очка, 10,6 подбора и 3,9 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,5, трёхочковых — 32,5. «Спёрс» по итогам заняли 14-е место в Западной конференции с 22 победами при 60 поражениях.