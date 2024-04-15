Баскетболист «Енисея» Ратэн-Мэйс назвал принципиальных соперников по Единой лиге

Защитник «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс ответил на вопрос, какие команды в Единой лиге ВТБ являются для него принципиальными.

«Я люблю играть против «Зенита». Причина — тренер Хави Паскуаль. Думаю, он абсолютно невероятен. Его познания и тактическое мышление — это удовольствие для меня, потому что я всегда стараюсь обдумать и перехитрить его план на игру. Другая команда — ЦСКА.

Это одна из лучших команд в истории Европы. И каждый раз, когда тебе доводится играть против ЦСКА — это большая честь. Этот клуб сумел многого достичь, выиграть Евролигу и делать другие вещи, которые они делали на протяжении долгого времени. Они были на вершине российского баскетбола, по сути, всегда. Так что это две команды, против которых я люблю играть чуть больше. Но все коллективы хороши.

УНИКС — это очень-очень высокий уровень, как и «Локо». У «Локо» потрясающий тренер. В УНИКСе много талантов. Я люблю играть против всех них, но в особенности против ЦСКА и «Зенита», — сказал Ратэн-Мэйс в интервью «Чемпионату».

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