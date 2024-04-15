Ратэн-Мэйс назвал команду, встречу с которой «Енисей» хотел бы избежать в плей-офф

Защитник «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс ответил на вопрос, есть ли команда, с которой красноярский клуб не хотел бы встретиться в плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Нам всё равно. При всём уважении к остальным нам неважно, с кем играть. Но внутри нашей команды есть шутка, что единственная команда, на которую мы не хотим попасть, — это «Локо». И только потому, что мы из Красноярска и поездка до Краснодара — это долгий путь для нас.

Это самый сложный выезд. Так что, если мы могли бы миновать «Локо» ради этого, было бы отлично (смеётся). Но мы готовы играть с кем угодно. Мы уверены в своих силах. Думаем, что можем забрать любую игру и внушить страх в соперников.

Но мы не смотрели на таблицу, думая, что не хотели бы играть против кого-то. Мы рады быть в плей-офф, рады получить возможность соревноваться. Мы будем принимать всё как есть», — сказал Ратэн-Мэйс в интервью «Чемпионату».

Читайте полное интервью с лидером красноярской команды на «Чемпионате».