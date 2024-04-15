Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названы претенденты на пост главного тренера «Шарлотт»

Названы претенденты на пост главного тренера «Шарлотт»
Комментарии

Команда НБА «Шарлотт Хорнетс» продолжает поиск кандидатов на должность главного тренера. Как рассказал у себя в социальных сетях авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски, руководство клуба провело предварительные переговоры с помощником «Лос-Анджелес Лейкерс» Джорданом Оттом и бывшим тренером G-лиги Джерри Стэкхаусом.

Кроме того, «Шарлотт» связывался с такими специалистами, как Дэвид Адельман из «Денвер Наггетс», Чарльз Ли из «Бостон Селтикс», Жорди Фернандес из «Сакраменто Кингз», Джей Ларранаги из «Лос-Анджелес Клипперс», Кевин Янг из «Финикс Санз» и Линдси Хардинг.

Напомним, ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Хорнетс» Стив Клиффорд покинет свой пост по окончании этого сезона.

Сейчас читают:
Стив Клиффорд покинет пост главного тренера «Шарлотт» в конце сезона
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android