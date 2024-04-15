Названы претенденты на пост главного тренера «Шарлотт»

Команда НБА «Шарлотт Хорнетс» продолжает поиск кандидатов на должность главного тренера. Как рассказал у себя в социальных сетях авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски, руководство клуба провело предварительные переговоры с помощником «Лос-Анджелес Лейкерс» Джорданом Оттом и бывшим тренером G-лиги Джерри Стэкхаусом.

Кроме того, «Шарлотт» связывался с такими специалистами, как Дэвид Адельман из «Денвер Наггетс», Чарльз Ли из «Бостон Селтикс», Жорди Фернандес из «Сакраменто Кингз», Джей Ларранаги из «Лос-Анджелес Клипперс», Кевин Янг из «Финикс Санз» и Линдси Хардинг.

Напомним, ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Хорнетс» Стив Клиффорд покинет свой пост по окончании этого сезона.