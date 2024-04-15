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Экс-помощник Итудиса Андреас Пистиолис стал новым главным тренером ЦСКА

Экс-помощник Итудиса Андреас Пистиолис стал новым главным тренером ЦСКА
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Московский ЦСКА назвал имя нового главного тренера команды. Им стал греческий специалист Андреас Пистиолис. Его соглашение с армейцами рассчитано до конца нынешнего сезона. На этом посту он сменил северомакедонца Эмила Райковича, уволенного 15 апреля.

В активе Пистиолиса пять титулов чемпиона Евролиги, три из которых он добыл в «Панатинаикосе», находясь в штабе Желько Обрадовича, и ещё два — вместе с ЦСКА под началом Димитриса Итудиса в качестве первого ассистента.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ЦСКА занял третье место, проиграв в последнем туре казанскому УНИКСу. В плей-офф армейцы сыграют с красноярским «Енисеем», который занял шестое место в турнирной таблице Единой лиги в группе А.

Увольнение Райковича:
ЦСКА уволил главного тренера Райковича перед стартом плей-офф Единой лиги
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