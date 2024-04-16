Томас Эртель высказался о том, что стал MVP Единой лиги в апреле

Разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель высказал благодарность Единой лиге за то, что стал MVP апреля, а также рассказал о настрое команды на плей-офф.

«Очень рад и благодарю лигу за это признание. Второй этап мы действительно прошли успешно, стали лучше играть как команда. Но наша цель в том, чтобы не останавливаться на достигнутом, потому что мы хотим завоевать чемпионский титул в конце сезона, и мы сделаем для этого всё возможное», — приводит слова Эртеля пресс-служба Единой лиги.

По итогам второго этапа регулярного чемпионата «Зенит» занял второе место в турнирной таблице в группе А. В плей-офф петербургская команда сыграет с победителем пары «Уралмаш» — «Самара», которые встретятся в плей-ин.