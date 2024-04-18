Главный тренер греческого «Панатинаикоса» Эргин Атаман потерял отца Ибрагима Атамана. Об этом информирует пресс-служба греческой команды.

«Панатинаикос» выражает глубочайшую скорбь и искренние соболезнования Эргину Атаману в связи с потерей любимого отца. Ибрагим Атаман скончался в четверг утром в возрасте 90 лет. Мы поддерживаем нашего тренера и его семью в этот трудный момент», — говорится в сообщении греческой команды.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата Евролиги «Панатинаикос» занял второе место, одержав 23 победы и потерпев 11 поражений. В первом раунде плей-офф греческая команда сыграет с «Маккаби» из Тель-Авива, который пробился в эту стадию благодаря победе в плей-ин в игре с «Басонией».

Евролига. «Панатинаикос» — «Альба»:

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