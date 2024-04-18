Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эргин Атаман потерял отца

Эргин Атаман потерял отца
Комментарии

Главный тренер греческого «Панатинаикоса» Эргин Атаман потерял отца Ибрагима Атамана. Об этом информирует пресс-служба греческой команды.

«Панатинаикос» выражает глубочайшую скорбь и искренние соболезнования Эргину Атаману в связи с потерей любимого отца. Ибрагим Атаман скончался в четверг утром в возрасте 90 лет. Мы поддерживаем нашего тренера и его семью в этот трудный момент», — говорится в сообщении греческой команды.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата Евролиги «Панатинаикос» занял второе место, одержав 23 победы и потерпев 11 поражений. В первом раунде плей-офф греческая команда сыграет с «Маккаби» из Тель-Авива, который пробился в эту стадию благодаря победе в плей-ин в игре с «Басонией».

Евролига. «Панатинаикос» — «Альба»:

Смотрите Евролигу эксклюзивно в Okko.
Материалы по теме
Клуб Евролиги лишился лидера перед решающим матчем за выход в плей-офф
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android