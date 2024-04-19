Баркли: я надеялся, что Портера забанят только на пять лет, чтобы у него был ещё один шанс

Член Зала cлавы баскетбола Чарльз Баркли высказался о решении НБА пожизненно забанить игрока «Торонто Рэпторс» Джонтея Портера за ставки.

«Для начала хочу озвучить то, что я понимаю, почему НБА так сделала. Но он так молод. Я надеялся, что они ему дадут бан на пять лет или около того. Чтобы у него был ещё один шанс. Ещё раз — я понимаю решение лиги, но он же просто молодой паренёк.

Представьте, что вы школьный или студенческий тренер. Дети постоянно ошибаются и неправильно поступают, их что, сразу надо выкидывать из команды? Надо их наказать, а потом давать им второй шанс. Мы все в юношестве занимались не очень хорошими вещами, потому что мы были тупые», — заявил Баркли в эфире радио SiriusXM.

Напомним, что в ходе расследования ассоциация установила, что Портер нарушил регламент лиги, раскрыв конфиденциальную информацию игрокам, делающим ставки, ограничив своё участие в одной или нескольких играх в целях заключения пари, а также самостоятельно делая ставки на матчи НБА.

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