«Да, я получал сообщения». Вембаньяма рассказал о желании игроков лиги перейти в «Спёрс»

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма ответил на вопрос о том, повысился ли интерес игроков НБА к переходу в техасскую команду.

«Да, я получал от них сообщения. Даже от молодых ребят. Я просто пытаюсь выполнять свою роль как игрока. Я попал в новый мир, который желаю исследовать. Понимаю, что в будущем я буду участвовать в процессе формирования состава. Но главная моя цель — выполнять задачи на паркете», — заявил Вембаньяма на канале The Ringer в YouTube.

По итогам регулярного сезона «Сан-Антонио» занял предпоследнюю строчку в таблице Западной конференции, одержав 22 победы и потерпев 60 поражений.

В своём первом сезоне в НБА Вембаньяма в среднем набирал следующие цифры: 21,4 очка, 10,6 подбора и 3,6 блок-шота.

Вембаньяма эмоционально покидает площадку после поражения: