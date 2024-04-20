«Лейкерс» являются главными претендентами на подписание Трея Янга

«Лос-Анджелес Лейкерс» является главным претендентом на подписание американца Трея Янга.
Согласно раскладам букмекеров, разыгрывающий и лидер «Атланты Хоукс» Трей Янг наиболее вероятно станет игроком «озёрников».
Далее в порядке убывания шансов новыми командами 25-летнего игрока могут стать:
«Чикаго Буллз»;
«Даллас Маверикс»;
«Сан-Антонио Спёрс»;
«Юта Джаз»;
«Детройт Пистонс»;
«Майами Хит»;
«Торонто Рэпторс»;
«Нью-Орлеан Пеликанс»;
«Орландо Мэджик»;
«Вашингтон Уизардс»;
«Портленд Трэйл Блэйзерс».
Напомним, Трей Янг получил разрыв лучевой коллатеральной связки на пятом пальце левой руки в февральском матче с «Торонто Рэпторс».
В этом сезоне НБА Янг сыграл 54 матча, набирая в среднем 25,7 очка, 2,8 подбора и 10,8 передачи.
Недавно Янг стал третьим игроком в истории НБА, которому на протяжении двух сезонов подряд удавалось набирать в среднем как минимум 25 очков и делать не меньше 10 результативных передач.