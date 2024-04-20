Скандирование болельщиков «Майами» «Мы хотим «Бостон» во время матча с «Чикаго». Видео

Сегодня, 20 апреля, завершился очередной матч в рамках плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимал «Чикаго Буллз». Игра завершилась со счётом 112:91 в пользу домашней команды.

В середине заключительной четверти болельщики «Майами», как только поняли, что их команда попадает в плей-офф, начали активно скандировать «Мы хотим «Бостон». Отметим, что по итогам игры стало известно, что «Хит» сыграют с «Селтикс» в первом раунде.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Самым результативным игроком в составе победителей сегодня стал атакующий защитник Тайлер Хирроу, проведший на площадке в общей сложности 33 минуты. За этот период он отметился 24 набранными очками, 10 подборами и девятью результативными передачами.