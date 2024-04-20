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Скандирование болельщиков «Майами» «Мы хотим «Бостон» во время матча с «Чикаго». Видео

Скандирование болельщиков «Майами» «Мы хотим «Бостон» во время матча с «Чикаго». Видео
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Сегодня, 20 апреля, завершился очередной матч в рамках плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимал «Чикаго Буллз». Игра завершилась со счётом 112:91 в пользу домашней команды.

НБА - плей-офф . 1/16. 1-й тур
20 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
112 : 91
Чикаго Буллз
Чикаго
Майами Хит: Хироу - 24, Жакез-мл. - 21, Лав - 16, Адебайо - 13, Хайсмит - 9, Робинсон - 8, Мартин - 7, Райт - 5, Йович - 5, Брайант - 4, Робинсон, Миллз
Чикаго Буллз: Дерозан - 22, Вучевич - 16, Уайт - 13, Грин - 12, Досунму - 10, Карузо - 6, Крэйг - 6, Драммонд - 2, Картер - 2, Терри - 2

В середине заключительной четверти болельщики «Майами», как только поняли, что их команда попадает в плей-офф, начали активно скандировать «Мы хотим «Бостон». Отметим, что по итогам игры стало известно, что «Хит» сыграют с «Селтикс» в первом раунде.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Самым результативным игроком в составе победителей сегодня стал атакующий защитник Тайлер Хирроу, проведший на площадке в общей сложности 33 минуты. За этот период он отметился 24 набранными очками, 10 подборами и девятью результативными передачами.

Момент с Хирроу:
Видео
Тайлер Хирроу отдал шикарную результативную передачу в быстром отрыве
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