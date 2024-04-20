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«Нью-Орлеан» обыграл «Сакраменто» и вышел в основную сетку плей-офф

«Нью-Орлеан» обыграл «Сакраменто» и вышел в основную сетку плей-офф
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Сегодня, 20 апреля, в Нью-Орлеане состоялся решающий матч плей-ин Запада между местным «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Сакраменто Кингз». Хозяева одержали победу со счётом 105:98 и вышли в основную сетку плей-офф.

НБА - плей-офф . 1/16. 1-й тур
20 апреля 2024, суббота. 04:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
105 : 98
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 24, Валанчюнас - 19, Мёрфи - 16, Нэнс - 13, Маршалл - 11, Альварадо - 10, Макколлум - 7, Джонс - 5, Дэниэлс, Хоукинс, Лидделл, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
Сакраменто Кингз: Фокс - 35, Сабонис - 23, Барнс - 17, Мюррэй - 11, Митчелл - 10, Везенков - 2, Макги, Дуарте, Эдвардс, Джонс, Эллис, Лень, Лайлз

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Сакраменто» ДеАарон Фокс. На его счету 35 очков, семь подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде форвард Домантас Сабонис отметился 23 очками, 14 подборами и семью передачами.

Самым результативным в составе «Пеликанс» стал лёгкий форвард Брэндон Ингрэм. Он набрал 24 очка, совершил шесть подборов и отдал шесть передач. Центровой Йонас Валанчюнас отметился 19 очками, 12 подборами и тремя передачами. В плей-офф «Пеликанс» сыграют с «Оклахома-Сити Тандер».

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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Новости. Баскетбол
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