«Нью-Орлеан» обыграл «Сакраменто» и вышел в основную сетку плей-офф

Сегодня, 20 апреля, в Нью-Орлеане состоялся решающий матч плей-ин Запада между местным «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Сакраменто Кингз». Хозяева одержали победу со счётом 105:98 и вышли в основную сетку плей-офф.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Сакраменто» ДеАарон Фокс. На его счету 35 очков, семь подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде форвард Домантас Сабонис отметился 23 очками, 14 подборами и семью передачами.

Самым результативным в составе «Пеликанс» стал лёгкий форвард Брэндон Ингрэм. Он набрал 24 очка, совершил шесть подборов и отдал шесть передач. Центровой Йонас Валанчюнас отметился 19 очками, 12 подборами и тремя передачами. В плей-офф «Пеликанс» сыграют с «Оклахома-Сити Тандер».

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