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Самара — МБА. Прямая трансляция
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15:00 Мск
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Единая лига ВТБ сезона-2023/2024, плей-ин: расписание матчей 20 апреля 2024, во сколько начало, где смотреть, Самара, МБ

Единая лига сезона-2023/2024, плей-ин: расписание матчей 20 апреля
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Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 официально подошёл к концу. В субботу, 20 апреля, пройдёт игровой день в рамках стадии плей-ин Единой лиги. Будет сыгран один матч. «Самара» и московская МБА разыгрывают между собой последнее вакантное место в плей-офф.

15:00: «Самара» — МБА

Единая лига ВТБ . Плей-ин
20 апреля 2024, суббота. 15:00 МСК
Самара
Самара
Не начался
МБА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Самара» (22-18) — второе место группы «Б»; МБА (19-21) — четвёртое место группы «Б».

Напомним, победитель матча между «Самарой» и МБА сыграет в плей-офф Единой лиги с действующим чемпионом турнира казанским УНИКСом. Первый матч серии запланирован на 23 апреля. Старт плей-офф намечен на 22 апреля.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию всех запланированных матчей.
Следить за матчем:
Последний день плей-ин Единой лиги! Кто в итоге выйдет в плей-офф? LIVE
Live
Последний день плей-ин Единой лиги! Кто в итоге выйдет в плей-офф? LIVE
Комментарии
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