Единая лига сезона-2023/2024, плей-ин: расписание матчей 20 апреля

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 официально подошёл к концу. В субботу, 20 апреля, пройдёт игровой день в рамках стадии плей-ин Единой лиги. Будет сыгран один матч. «Самара» и московская МБА разыгрывают между собой последнее вакантное место в плей-офф.

15:00: «Самара» — МБА

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Турнирное положение: «Самара» (22-18) — второе место группы «Б»; МБА (19-21) — четвёртое место группы «Б».

Напомним, победитель матча между «Самарой» и МБА сыграет в плей-офф Единой лиги с действующим чемпионом турнира казанским УНИКСом. Первый матч серии запланирован на 23 апреля. Старт плей-офф намечен на 22 апреля.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию всех запланированных матчей.