«Она зарабатывает больше денег, чем вы». Экс-игрок НБА высказался о контракте Кларк с Nike

Бывший игрок НБА, выступавший за «Мемфис Гриззлиз», Чендлер Парсонс прокомментировал большой рекламный контракт Кейтлин Кларк с Nike.

Ранее на этой неделе инсайдер НБА Шэмс Чарания сообщил, что звезда WNBA Кейтлин Кларк близка к сделке с Nike на сумму более $ 20 млн. Многих шокировала эта сделка, и она подверглась критике, ведь по контракту со своей командой «Индиана Фивер» Кларк должна заработать $ 338 тыс. за четыре года.

«Все эти люди, высмеивающие зарплату [Кейтлин Кларк] в WNBA, едят дерьмо, потому что она зарабатывает больше денег, чем вы, так что продолжайте хейтить. Надеюсь, это только начало, и эти девушки начнут чаще получать такие большие контракты», — приводит слова Парсонса издание Sports Illustration.