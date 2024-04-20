Инсайдер Войнаровски рассказал о возможных трансферных целях «Майами» в межсезонье

Североамериканский журналист и инсайдер Эдриан Войнаровски рассказал о трансферных целях «Майами Хит» на предстоящее межсезонье НБА. По его сведениям, «Хит» может заняться обменом игроков уровня Матча всех звёзд.

«Майами всегда находится в выгодном положении. Особенно если это касается игроков, у которых осталось один-два года по контракту, и они говорят своей команде: «Я хочу обмен в «Хит», если вы не отправите меня в Майами, то я уйду свободным агентом...» Для «Майами» это всегда преимущество. Игроки хотят играть там.

Думаю, что «Хит» воспользуются своими активами, чтобы получить ещё одного игрока уровня Матча звёзд, который, возможно, будет того же возраста, что и Бэм Адебайо», — приводит слова Войнаровски Bleacher Report.

«Майами Хит» начал постсезон победой над «Чикаго Буллз» в плей-ин. В плей-офф их ждёт серия с «Бостон Селтикс».