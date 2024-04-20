Бэйлесс спрогнозировал исход серии «Клипперс» — «Даллас», отметив влияние Дончича

Североамериканский журналист и известный телеведущий Скип Бэйлесс выразил мнение, что популярный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард не сможет держать оборону против разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича, что станет причиной поражения «Клипперс» в предстоящем матче.

«Мне сообщили, что Кави не сможет защищать Луку так, как мог бы. Поскольку в таком случае на колено Кави будет оказано сильное давление. Мне определённо не нравятся их шансы без него в первой игре. «Даллас», вероятно, выиграет первый матч. Как мы знаем, когда вы проигрываете в серии на выезде, «Маверикс» обычно одерживают победу», — приводит слова Бэйлесса портал The Sports Rush.

Напомним, в первом раунде плей-офф техасской команде предстоит столкнуться с «Лос-Анджелес Клипперс». Команды проведут уже третью очную серию за последние пять лет. В 2020 и 2021 годах «Клипперс» оказывались сильнее.