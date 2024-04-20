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Дэмьен Лиллард отреагировал на мнение о том, что он не счастлив в «Милуоки»

Дэмьен Лиллард отреагировал на мнение о том, что он не счастлив в «Милуоки»
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Игрок клуба НБА «Милуоки Бакс», американец Дэмьен Лиллард прокомментировал слухи о том, что он не счастлив в «Милуоки Бакс». Он объяснил своё психологическое напряжение личными проблемами.

«Я видел, как кто-то сказал: «Он не счастлив в Милуоки» или что-то в этом роде. Но я знаю правду. Мне нравится команда, в которой я нахожусь. Я также знаю, что происходит за пределами баскетбольной площадки, то что меня гложет», — приводит слова Лилларда издание Give Me Sport.

Лилларда обменяли в «Бакс» в прошлое межсезонье после 11 сезонов, проведённых в «Портленд Трэйл Блэйзерс». Были слухи, что он был недоволен ситуацией и сам потребовал обмена.

Недавние личные проблемы Лилларда связаны с его разводом с матерью его троих детей Кей'Лой Лиллард. Они расстались в октябре 2023 года после двух лет брака.

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